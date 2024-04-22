Лавров заявил о «шулерских» схемах США в сфере контроля над вооружениями

Мир находится в кризисе системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения. США в данной ситуации применяют «шулерские схемы», чтобы добиться своего превосходства, считает Лавров

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

США разрушают систему контроля над вооружениями, в том числе ядерными, чтобы добиться военного превосходства Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

«Возглавляемый США «коллективный Запад» цинично сочетает целенаправленный демонтаж мешавших Вашингтону сбалансированных и равноправных соглашений с продвижением откровенно «шулерских» схем, создающих преимущества для американской стороны. Цель очевидна — добиться одностороннего военного превосходства за счет новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов при закреплении совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов», — сказал он.

Лавров отметил, что в условиях «тотальной гибридной войны» против России диалог с США по вопросу контроля над вооружениям и по теме стратегической стабильности невозможен. Такие переговоры могут быть проведены «только после отказа американских властей от откровенно враждебного антироссийского курса».

В прошлом году Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — он подразумевал ограничение числа ядерных боеголовок обеими странами). Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение Москвы по ДСНВ «безответственно», и отметил, что договор отвечал интересам безопасности обеих стран. Он подчеркнул, что США по-прежнему готовы в любое время обсудить с Россией вопросы ограничения вооружений.

В российском МИДе в апреле сообщили, что Москва не получала от Вашингтона «принципиально новых идей» по поводу диалога о контроле над вооружениями и будет готова обсуждать новые соглашения в случае отказа американской стороны от курса на «подрыв безопасности» России.

Помимо ядерных потенциалов Москвы, в Вашингтоне выражали беспокойство ядерной программой Пекина. Пентагон отмечал в прошлом году, что США никак не смогут препятствовать китайским планам по ядерному оружию.