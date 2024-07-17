Трамп проведет первый после покушения митинг 20 июля в Мичигане

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проведет первый после покушения митинг в штате Мичиган 20 июля, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление команды бывшего главы государства.

В Мичиган политик приедет вместе с Джеймсом Дэвидом Вэнсом — Трамп выбрал сенатора от Огайо своим вице-президентом. Встреча бывшего президента со сторонниками состоится на арене Van Andel в городе Гранд-Рапидс и будет открыта для публики.

В рамках президентской гонки Трамп несколько раз посещал Мичиган, сообщает The New York Times. В 2016 году этот штат проголосовал за Трампа и помог ему стать президентом. Через четыре года он проиграл в этом регионе Джо Байдену.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Трампа совершили покушение. Стрелка убили полицейские, им оказался 20-летний гражданин США Томас Мэттью Крукс. Мотивы Крукса остаются неизвестными. Экс-президент во время стрельбы почти не пострадал, пуля задела его ухо. В результате атаки погиб участник митинга, еще два человека получили ранения.

16 июля телеканал CNN со ссылкой на нескольких источников сообщил, что США в течение последних недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства Трампа, в связи с чем Секретная служба США усилила меры безопасности. Собеседники телеканала при этом отметили, что нет никаких признаков того, что убитый стрелок причастен к этому заговору. В Иране назвали обвинения в участии в заговоре с целью убийства Трампа «необоснованными и злонамеренными».