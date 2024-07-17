Politico узнала, что разведка США видит риски новых покушений на Трампа

Администрация Байдена получает все больше доказательств причастности Ирана к заговору с целью убийства Трампа, а в ближайшие недели, по данным разведки, на него вновь может быть совершено покушение, рассказали источники Politico

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В разведке США не исключили, что в ближайшие недели будут совершаться новые попытки покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

Собеседники издания также рассказали, что администрация президента США Джо Байдена получает все больше доказательств причастности Ирана к заговору с целью убийства Трампа. Как пишет Politico, это может быть ответом Тегерана на санкционированное экс-президентом убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

Сулеймани возглавлял силы «Кудс» (экспедиционное подразделение КСИР) и курировал сеть поддерживаемых Ираном прокси-группировок на Ближнем Востоке. Он был убит 3 января 2020 года близ Багдада (Ирак) ударом беспилотника. В тот же день бывший тогда президентом США Трамп признал, что это была американская спецоперация. Он заявил, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше». В Иране тогда пообещали «суровую месть» Вашингтону за смерть Сулеймани. Через несколько дней после убийства генерала Тегеран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, в результате чего были ранены десятки военнослужащих США.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение. Стрелка ликвидировали, им оказался 20-летний гражданин США Томас Мэттью Крукс, его мотивы выясняют. Сам экс-президент во время покушения почти не пострадал, пуля задела его ухо. Тем не менее в результате стрельбы погиб участник митинга, еще два человека получили ранения.

16 июля телеканал CNN со ссылкой на несколько источников сообщил, что США в течение последних недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью убийства Трампа, в связи с чем Секретная служба США усилила меры безопасности. Собеседники телеканала при этом отметили, что нет никаких признаков того, что убитый стрелок Томас Мэттью Крукс причастен к этому заговору.

В Иране назвали обвинения в участии в заговоре с целью убийства Трампа «необоснованными и злонамеренными». «Трамп — преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности», — заявила миссия Исламской Республики при ООН.