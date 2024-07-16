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Выборы президента США ,  
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Вэнс сообщил о планах Трампа начать переговоры с Россией и Украиной

Вэнс: Трамп в случае победы начнет переговоры с Россией и Украиной о мире
Сюжет
Выборы президента США

Если бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп победит на выборах, то он начнет переговоры с Россией и Украиной о мире. Об этом в интервью Fox News рассказал Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп ранее выбрал своим вице-президентом.

«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро решить эту проблему», — заявил Вэнс.

Он добавил, что кандидат в президенты хочет, чтобы США сфокусировались на «реальной проблеме, которой является Китай».

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О том, что Трамп хочет прекратить конфликт России и Украины, ранее говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он обсудил эту тему с американским политиком на встрече во Флориде в июле.

При этом предложения российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта кандидат в президенты США назвал неприемлемыми. В июне Путин предложил, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признала утрату суверенитета над ними и над Крымом, а также отказалась от вступления в НАТО.

Украину же Трамп хочет принудить к мирным переговорам с Россией после своей победы на выборах президента, писал в феврале Bloomberg. Один из источников агентства уточнил, что для принуждения Киева вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот, пригрозить увеличением помощи Киеву.

В начале июле в Кремле сообщили, что президент России и бывший американский лидер не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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