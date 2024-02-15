Bloomberg узнал о планах Трампа принудить Украину к переговорам с Россией

После вероятной победы на выборах президента США Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Москвой, пригрозив сокращением помощи, выяснил Bloomberg. Путин ранее говорил, что началу переговоров мешает Запад

Дональд Трамп (Фото: Adam Davis / EPA / ТАСС)

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией после победы на выборах президента, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных с планами политика источников.

По их словам, союзники Трампа обсуждают, по сути, «двухуровневый альянс НАТО», где ст. 5 (о коллективной защите любого члена альянса, подвергающегося нападению. — РБК) будет применяться только к странам, которые выполняют цели по расходам на оборону. В то же время источники отмечают, что никакие политические решения по этому поводу пока не приняты, поскольку некоторые «трамписты» также выступают за введение новых тарифов для отстающих стран.

Кроме этого, команда Трампа обсуждает возможность проведения мирного саммита с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сразу после победы политика на выборах в США. Один из источников уточнил, что для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать сократить военную поддержку, а Путину, наоборот, пригрозить увеличением помощи Киеву.

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее уже в мае российский МИД, а после офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.



Впоследствии Путин заявил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Россия готова к переговорам, но с учетом своих интересов, заявил Путин в сентябре 2023 года. Он повторил этот тезис и в интервью журналисту Такеру Карлсону 9 февраля, отметив, что если бы не влияние Запада, война могла бы закончиться еще полгода назад. Предложение Киева вести диалог на базе «Формулы мира» Зеленского, предусматривающей вывод российских войск на границы 1991 года, Москва отвергает.

Накануне президент также рассказал, что нынешний президент США Джо Байден выгоднее для России, чем Дональд Трамп, поскольку является более предсказуемым и прогнозируемым. Сам Байден называл Путина «старым приятелем» Трампа и отмечал, что «между Москвой и Мар-а-Лаго (резиденция Трампа. — РБК) существует много общего».

Всеобщие выборы, по итогам которых определится следующий президент, состав всей палаты представителей и трети сената, намечены на 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп являются фаворитами на выдвижение от своих партий: они оба уже победили в своих первых праймериз. Согласно декабрьскому опросу, Трамп опережает Байдена с 47% против 43%.



