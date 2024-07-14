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Выборы президента США ,  
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В конгрессе назначили слушания по покушению на Трампа

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Выборы президента США

Комитет палаты представителей конгресса по надзору и подотчетности 22 июля проведет слушания по расследованию покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил глава комитета, республиканец Джеймс Комер в соцсети Х (Twitter).

На совещание пригласили руководителя Секретной службы США Кимберли Читл. Ведомство занимается охраной бывших и действующих американских лидеров, а также кандидатов в президенты страны.

«Нельзя переоценить отвагу сотрудников Секретной службы США, которые защитили Трампа, уничтожили стрелявшего и, вероятно, предотвратили гибель большего числа людей», — говорится в заявлении Комера.

На данный момент нижнюю палату американского конгресса контролирует Республиканская партия.

Байден поговорил по телефону с пережившим покушение Трампом
Политика
Фото:Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил ранение в ухо. Стрелка убили сотрудники спецслужб, также погиб еще один человек, один пострадал.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семье убитого и пострадавшего. Политик намерен участвовать на съезде республиканцев 15 июля, на котором партия выберет своего кандидата в президентских выборах.

Президент США Джо Байден заявил о потрясении и отметил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Нападение также осудили бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие.

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Дональд Трамп Республиканская партия покушение Конгресс США слушания
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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