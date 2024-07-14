Байден поговорил по телефону с пережившим покушение Трампом

Разговор подтвердили советник Трампа и Белый дом, деталей они не привели. Байден ранее осудил нападение на Трампа, но отказался назвать его покушением из-за нехватки фактов

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом, на которого было совершено покушение. Об этом сообщил Белый дом, передает CBS.

Политики созвонились поздним вечером 13 июля, уточняет канал. Советник Трампа также подтвердил разговор, передает CBS. Подробностей стороны не привели.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Экс-президент получил ранение в ухо. Стрелок был убит, также погиб один человек. Еще один, как сообщил Трамп позднее, получил ранения. Пресс-секретарь Трампа сообщил, что с тем все в порядке, политик прошел обследование в больнице.

Байден после случившегося выступил с заявлением и осудил нападение. «Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что она спасла его (Трампа. — РБК). В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его», — заявил он.

Нападение осудили и другие политики из США, в том числе вице-президент Камала Харрис, лидеры демократов и республиканцев в сенате Чак Шумер и Митч Макконелл, бывшие президенты страны Билл Клинтон и Барак Обама.

С осуждением выступили премьеры Венгрии и Японии Виктор Орбан и Фумио Кисида, глава правительства Великобритании Кир Стармер и другие.

ABC и Associated Press сообщили, что стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение. Однако Байден не стал называть так произошедшее, заявив, что не располагает достаточным количеством фактов для комментариев. К расследованию инцидента подключились ФБР и Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства.

В окружной прокуратуре заявили, что нападавший стрелял с расстояния в сотни метров от трибуны и находился в здании. В ведомстве полагают, что для такого ему понадобилась бы винтовка. По данным Associated Press, на месте стрельбы нашли винтовку типа AR.