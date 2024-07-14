 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Блинкен заявил о потрясении из-за покушения на Трампа

Сюжет
Выборы президента США

Госсекретарь Энтони Блинкен после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа заявил, что шокирован произошедшим. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее - Twitter).

«Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа», — написал он.

Новый британский премьер Кир Стармер также написал, что шокирован нападением на экс-президента США. Он осудил политическое насилие.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в соцсети Х сообщил, что он и его супруга шокированы произошедшим и молятся о выздоровлении Трампа.

С осуждением выступил и японский премьер Фумио Кисида. Он отметил необходимость противостояния любой форме насилия, которая бросает вызов демократии, сообщает телеканал NHK.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в X заявил, что его мысли «в эти темные часы» с пострадавшим политиком.

Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа
Политика

В Трампа выстрелили 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заявил, что с политиком все в порядке, он находится в больнице. Один человек погиб в ходе нападения, еще один, по словам самого Трампа, получил тяжелые ранения. Также был убит стрелок.

Президент США Джо Байден осудил нападение на Трампа, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Стрельбу осудили и другие американские политики, включая вице-президента страны Камалу Харрис, лидеров республиканцев и демократов в сенате Митча Макконелла и Чака Шумера, экс-президентов США Барака Обаму и Билла Клинтона.

Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за реакцию на стрельбу. По его словам, попавшая в него пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

Теги
Персоны
Дональд Трамп Энтони Блинкен стрельба покушение США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
У башни Trump Tower усилили безопасность после покушения на Трампа
Политика
Трамп выступил с заявлением после покушения на предвыборном митинге
Политика
Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Нетаньяху назвал условия завершения боевых действий в секторе Газа Политика, 05:58
Кабмин утвердил эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке Общество, 05:45
Блинкен заявил о потрясении из-за покушения на Трампа Политика, 05:36
Расследованием покушения на Трампа занялось ФБР Политика, 05:31
AP узнал, какое оружие нашли на месте стрельбы в Трампа Политика, 05:09
NBC узнал о запрете сотрудникам штаба Трампа комментировать покушение Политика, 04:53
У башни Trump Tower усилили безопасность после покушения на Трампа Политика, 04:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп выступил с заявлением после покушения на предвыборном митинге Политика, 03:59
Маск заявил о поддержке Трампа после покушения Политика, 03:47
Обама осудил нападение на Трампа Политика, 03:37
CNN сообщил подробности покушения на Трампа Политика, 03:20
Стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство Политика, 03:10
Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа Политика, 03:01
Лидеры демократов и республиканцев в Сенате осудили покушение на Трампа Политика, 02:47