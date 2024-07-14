Блинкен заявил о потрясении из-за покушения на Трампа

Госсекретарь Энтони Блинкен после покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа заявил, что шокирован произошедшим. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее - Twitter).

«Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа», — написал он.

Новый британский премьер Кир Стармер также написал, что шокирован нападением на экс-президента США. Он осудил политическое насилие.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в соцсети Х сообщил, что он и его супруга шокированы произошедшим и молятся о выздоровлении Трампа.

С осуждением выступил и японский премьер Фумио Кисида. Он отметил необходимость противостояния любой форме насилия, которая бросает вызов демократии, сообщает телеканал NHK.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в X заявил, что его мысли «в эти темные часы» с пострадавшим политиком.

В Трампа выстрелили 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заявил, что с политиком все в порядке, он находится в больнице. Один человек погиб в ходе нападения, еще один, по словам самого Трампа, получил тяжелые ранения. Также был убит стрелок.

Президент США Джо Байден осудил нападение на Трампа, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Стрельбу осудили и другие американские политики, включая вице-президента страны Камалу Харрис, лидеров республиканцев и демократов в сенате Митча Макконелла и Чака Шумера, экс-президентов США Барака Обаму и Билла Клинтона.

Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за реакцию на стрельбу. По его словам, попавшая в него пуля пробила верхнюю часть его правого уха.