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Выборы президента США ,  
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Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения

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Выборы президента США
Экс-президент в порядке, он проходит обследование в больнице после нападения, сообщил его представитель. Трамп получил ранение в ухо во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании, об этом доложили Байдену

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в порядке и находится в больнице после нападения, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского лидера Стивена Чунга.

«[Трамп] в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении. [Он] благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия», — цитирует NYT Чунга.

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Неизвестные начали стрелять по Трампу во время его предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания. После первых выстрелов политик спрятался за трибуну, его сторонники пригнулись.

Телохранители помогли экс-президенту подняться и увели со сцены. На кадрах трансляции митинга заметно, что ухо Трампа окровавлено, по щеке течет кровь.

В Секретной службе США заявили, что политик в безопасности. NYT со ссылкой на Белый дом сообщает, что президент страны Джо Байден осведомлен о произошедшем.

ABC и WTAE со ссылкой на окружного прокурора сообщили о гибели одного человека во время стрельбы. Как сообщилаThe Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы, стрелка застрелили сотрудники Секретной службы.

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Дарья Беспалько, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп выборы президента США стрельба покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Трамп получил ранение при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании
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