Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в порядке и находится в больнице после нападения, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря бывшего американского лидера Стивена Чунга.
«[Трамп] в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении. [Он] благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия», — цитирует NYT Чунга.
Неизвестные начали стрелять по Трампу во время его предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания. После первых выстрелов политик спрятался за трибуну, его сторонники пригнулись.
Телохранители помогли экс-президенту подняться и увели со сцены. На кадрах трансляции митинга заметно, что ухо Трампа окровавлено, по щеке течет кровь.
В Секретной службе США заявили, что политик в безопасности. NYT со ссылкой на Белый дом сообщает, что президент страны Джо Байден осведомлен о произошедшем.
ABC и WTAE со ссылкой на окружного прокурора сообщили о гибели одного человека во время стрельбы. Как сообщилаThe Wall Street Journal со ссылкой на правоохранительные органы, стрелка застрелили сотрудники Секретной службы.