 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Bloomberg узнал о пожертвовании Маска на кампанию Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Миллиардер пожертвовал значительную сумму комитету по политической активности под названием America PAC на кампанию экс-президента. Комитет не связан напрямую с предвыборным штабом Трампа

Миллиардер Илон Маск (согласно Bloomberg Billionaires Index, Маск — богатейший человек мира с состоянием $264млрд) пожертвовал деньги комитету по политической активности под названием America PAC (организация, не связанная напрямую с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа) на его кампанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

О какой сумме идет речь, неизвестно, но собеседники назвали ее значительной. Это произошло в тот момент, когда Трамп обогнал своего соперника, президента Джо Байдена по сбору средств благодаря миллиардерам с Уолл-стрит и корпоративным донорам. После неудачных дебатов спонсоры демократов начали оказывать на Байдена давление, настаивая на его замене на другого кандидата от партии. Ряд спонсоров публично предупредили, что прекратят финансировать кампанию, если президент не выйдет из предвыборной гонки.

Маск пока публично не поддержал никого из кандидатов и говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни Байдена, ни Трампа, отмечает Bloomberg.

America PAC больше всех среди других организаций тратит на прямые контакты с избирателями. На данный момент она израсходовала $15,8 млн, из которых $13,1 млн — на работу с избирателями.

Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности
Политика

В мае The Wall Street Journal писала, что, хотя Маск и Трамп раньше публично критиковали друг друга, за последнее время они по несколько раз в месяц созваниваются. Маск звонит Трампу на его мобильный телефон, отмечала WSJ.

После провала Байдена несколько крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму $90 млн, потребовав его выхода из гонки, писала The New York Times со ссылкой на два источника.

Американский лидер признавал, что «облажался», но сниматься с гонки отказался. Он предложил демократам, недовольным его выступлением на дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Илон Маск Дональд Трамп предвыборная кампания
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Трамп назвал Харрис более легким оппонентом по сравнению с Байденом
Политика
В Белом доме словами «чертовски хорош» оценили последнюю речь Байдена
Политика
Bloomberg описал реакцию на то, как Байден спутал Зеленского с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Кеннеди-младший предрек ядерные удары из-за конфликта на Украине Политика, 05:45
Bloomberg узнал о пожертвовании Маска на кампанию Трампа Политика, 05:37
Трамп назвал Харрис более легким оппонентом по сравнению с Байденом Политика, 05:13
Ростовский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА Политика, 05:09
Президент Чехии предложил способ начать переговоры России с Украиной Политика, 04:37
Китай пообещал ответить на американские санкции Политика, 04:36
Байден назвал Трампа «собачонкой» Путина Политика, 04:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ермак заявил о близости НАТО к смягчению ограничений на удары по России Политика, 03:58
Меркачева рассказала о смерти в СИЗО «Медведь» бизнесмена Общество, 03:32
Новый президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником Политика, 03:27
Guardian узнала, куда Зеленский поедет после саммита НАТО Политика, 03:01
Планировавший теракт в храме в Майкопе собирался улететь в Стамбул Общество, 02:51
В Псковской области пообещали помочь вынужденным переселенцам из Латвии Политика, 02:38
Bild и Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны Политика, 01:58