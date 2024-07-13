Bloomberg узнал о пожертвовании Маска на кампанию Трампа

Миллиардер пожертвовал значительную сумму комитету по политической активности под названием America PAC на кампанию экс-президента. Комитет не связан напрямую с предвыборным штабом Трампа

Миллиардер Илон Маск (согласно Bloomberg Billionaires Index, Маск — богатейший человек мира с состоянием $264млрд) пожертвовал деньги комитету по политической активности под названием America PAC (организация, не связанная напрямую с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа) на его кампанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

О какой сумме идет речь, неизвестно, но собеседники назвали ее значительной. Это произошло в тот момент, когда Трамп обогнал своего соперника, президента Джо Байдена по сбору средств благодаря миллиардерам с Уолл-стрит и корпоративным донорам. После неудачных дебатов спонсоры демократов начали оказывать на Байдена давление, настаивая на его замене на другого кандидата от партии. Ряд спонсоров публично предупредили, что прекратят финансировать кампанию, если президент не выйдет из предвыборной гонки.

Маск пока публично не поддержал никого из кандидатов и говорил, что не рассматривает финансирование кампаний ни Байдена, ни Трампа, отмечает Bloomberg.

America PAC больше всех среди других организаций тратит на прямые контакты с избирателями. На данный момент она израсходовала $15,8 млн, из которых $13,1 млн — на работу с избирателями.

В мае The Wall Street Journal писала, что, хотя Маск и Трамп раньше публично критиковали друг друга, за последнее время они по несколько раз в месяц созваниваются. Маск звонит Трампу на его мобильный телефон, отмечала WSJ.

После провала Байдена несколько крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму $90 млн, потребовав его выхода из гонки, писала The New York Times со ссылкой на два источника.

Американский лидер признавал, что «облажался», но сниматься с гонки отказался. Он предложил демократам, недовольным его выступлением на дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе.