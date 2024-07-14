CNN сообщил подробности покушения на Трампа

CNN: стрелявший в Трампа человек открыл огонь с крыши здания

Человек, открывший стрельбу на предвыборном митинге Трампа, мог быть снайпером, пишет CNN. Он стрелял с крыши здания, расположенного от места проведения мероприятия в сотнях метров

Человек, стрелявший в Дональда Трампа, находился на крыше здания, за пределами места проведения митинга, пишет CNN со ссылкой на источники. Несколько собеседников телеканала назвали его «снайпером».

Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что стрелок находился в здании, и что для ведения стрельбы с такого расстояния ему понадобилась бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.

Бывший советник предвыборной кампании Трампа Дэвид Урбан рассказал CNN, что, по словам очевидцев, прозвучало несколько выстрелов. Кандидат в Сенат от Республиканской партии Дэйв Маккормик слышал несколько «хлопков» слева от себя и справа от Трампа, стоявшего на трибуне.

«Он видел, как Трамп упал, и полагает, что позади него во втором ряду в голову был ранен джентльмен, а также считает, что еще несколько человек могли получить ранения», — передал Урбан слова Маккормика.

В этот момент Маккормик упал на землю, а когда он поднялся, агенты Секретной службы «окружили всех и разбежались», продолжил Урбан.

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