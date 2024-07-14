 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

CNN сообщил подробности покушения на Трампа

CNN: стрелявший в Трампа человек открыл огонь с крыши здания
Человек, открывший стрельбу на предвыборном митинге Трампа, мог быть снайпером, пишет CNN. Он стрелял с крыши здания, расположенного от места проведения мероприятия в сотнях метров

Человек, стрелявший в Дональда Трампа, находился на крыше здания, за пределами места проведения митинга, пишет CNN со ссылкой на источники. Несколько собеседников телеканала назвали его «снайпером».

Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что стрелок находился в здании, и что для ведения стрельбы с такого расстояния ему понадобилась бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.

Бывший советник предвыборной кампании Трампа Дэвид Урбан рассказал CNN, что, по словам очевидцев, прозвучало несколько выстрелов. Кандидат в Сенат от Республиканской партии Дэйв Маккормик слышал несколько «хлопков» слева от себя и справа от Трампа, стоявшего на трибуне.

«Он видел, как Трамп упал, и полагает, что позади него во втором ряду в голову был ранен джентльмен, а также считает, что еще несколько человек могли получить ранения», — передал Урбан слова Маккормика.

В этот момент Маккормик упал на землю, а когда он поднялся, агенты Секретной службы «окружили всех и разбежались», продолжил Урбан.

Стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство
Политика

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Дональд Трамп покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
CNN сообщил подробности покушения на Трампа Политика, 03:20
Стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство Политика, 03:10
Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа Политика, 03:01
Лидеры демократов и республиканцев в Сенате осудили покушение на Трампа Политика, 02:47
Один человек погиб в результате стрельбы на митинге с участием Трампа Политика, 02:38
Стрелка, открывшего огонь на митинге Трампа, застрелили Политика, 02:34
Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения Политика, 02:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байдену доложили о покушении на Трампа Политика, 02:23
Покушение на Дональда Трампа. Видео Политика, 02:14
В США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией Политика, 01:44
В СК назвали причину перестрелки на севере Петербурга Общество, 01:28
Трамп получил ранение при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании Политика, 01:22
В Днепре прогремели взрывы Политика, 01:18
СК завел дело о хулиганстве после стрельбы на севере Петербурга Общество, 00:51