Лидер демократов в сенате Шумер: политическому насилию нет места в США

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате осудили покушение на Трампа

Политическому насилию нет места в США, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер в соцсети Х (Twitter) после покушения на экс-президента страны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании.

«Я в ужасе от того, что произошло на митинге Трампа в Пенсильвании. Я рад, что бывший президент в безопасности», — написал Шумер.

Нападение на Трампа также осудил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

«Насилию нет места в нашей политике. Мы ценим быструю работу Секретной службы и других правоохранительных органов», — написал Макконнелл в соцсети Х.

Неизвестные открыли стрельбу по Трампу во время его предвыборного митинга в Батлере. Телохранители увели экс-президента со сцены, на кадрах трансляции митинга заметно, что ухо Трампа окровавлено. Президент США Джо Байден осудил нападение на своего предшественника.

Пресс-секретаря бывшего американского лидера Стивен Чунг заявил, что политик в порядке и находится в больнице после нападения.