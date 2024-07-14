 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате осудили покушение на Трампа

Лидер демократов в сенате Шумер: политическому насилию нет места в США

Политическому насилию нет места в США, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер в соцсети Х (Twitter) после покушения на экс-президента страны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании.

«Я в ужасе от того, что произошло на митинге Трампа в Пенсильвании. Я рад, что бывший президент в безопасности», — написал Шумер.

Нападение на Трампа также осудил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

«Насилию нет места в нашей политике. Мы ценим быструю работу Секретной службы и других правоохранительных органов», — написал Макконнелл в соцсети Х.

Стрелка, открывшего огонь на митинге Трампа, застрелили
Политика

Неизвестные открыли стрельбу по Трампу во время его предвыборного митинга в Батлере. Телохранители увели экс-президента со сцены, на кадрах трансляции митинга заметно, что ухо Трампа окровавлено. Президент США Джо Байден осудил нападение на своего предшественника.

Пресс-секретаря бывшего американского лидера Стивен Чунг заявил, что политик в порядке и находится в больнице после нападения.

Теги
Персоны
Илон Маск Дональд Трамп покушение стрельба США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Один человек погиб в результате стрельбы на митинге с участием Трампа
Политика
Стрелка, открывшего огонь на митинге Трампа, застрелили
Политика
Покушение на Дональда Трампа. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
CNN сообщил подробности покушения на Трампа Политика, 03:20
Стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство Политика, 03:10
Байден выступил с заявлением после покушения на Трампа Политика, 03:01
Лидеры демократов и республиканцев в Сенате осудили покушение на Трампа Политика, 02:47
Один человек погиб в результате стрельбы на митинге с участием Трампа Политика, 02:38
Стрелка, открывшего огонь на митинге Трампа, застрелили Политика, 02:34
Представитель Трампа рассказал о его состоянии после покушения Политика, 02:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байдену доложили о покушении на Трампа Политика, 02:23
Покушение на Дональда Трампа. Видео Политика, 02:14
В США заявили о планах укрепить сотрудничество с Арменией Политика, 01:44
В СК назвали причину перестрелки на севере Петербурга Общество, 01:28
Трамп получил ранение при стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании Политика, 01:22
В Днепре прогремели взрывы Политика, 01:18
СК завел дело о хулиганстве после стрельбы на севере Петербурга Общество, 00:51