СК изъял технические документы с обслуживавшего упавший Superjet завода

Следователи проводят необходимые для расследования мероприятия на заводе, где проходил техобслуживание упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet-100. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

«Проводятся следственные действия на территории завода <...>. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», — сказала Петренко.

В центральном аппарате ведомства сформировали следственно-оперативную группу, которая занимается расследованием крушения, отметила представитель СК. На месте происшествия следователи нашли бортовые самописцы воздушного судна, их отправили на расшифровку. На экспертизу направили также фрагменты фюзеляжа.

Сотрудники СК допрашивают очевидцев падения борта и продолжают осматривать место происшествия, добавила Петренко.

Принадлежавший авиакомпании «Газпром-авиа» самолет Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу около деревни Большое Карасево в Подмосковье. На борту лайнера находились два пилота и штурман, они погибли, пассажиров в Superjet не было. На земле никто не пострадал. Перед падением борт успел подать сигнал бедствия.

На месте крушения обнаружили «черные ящики», сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Источник ТАСС в оперативных службах заявил, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей. Собеседник агентства в авиационных службах предположил, что крушение могло произойти из-за попадания птиц в двигатели.

В связи с аварией Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Представитель Росавиации сообщал, что расследованием займется также Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов федерального агентства.