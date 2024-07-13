Восемь человек получили ранения при обстреле Шебекино
Гладков сообщил о ранении восьми мирных жителей при обстреле Шебекино
Предварительно, восемь мирных жителей ранены при украинском обстреле города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, четырех пострадавших госпитализировали, из них один мужчина с открытой черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии. Остальным оказали медицинскую помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.
В результате обстрела повреждены пять многоквартирных домов, один частный дом, как минимум 16 автомобилей, соцобъект и два коммерческих здания. Один автомобиль загорелся от прямого попадания снаряда, пожар потушили
«Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.
погиб начальник управления оперативного реагирования Александр Маслиенко. Накануне Гладков сообщал о сбросе взрывчатки на детскую площадку в Шебекино, в результате чего пятеро несовершеннолетних получили ранения.