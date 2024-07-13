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Военная операция на Украине ,  
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Восемь человек получили ранения при обстреле Шебекино

Гладков сообщил о ранении восьми мирных жителей при обстреле Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Предварительно, восемь мирных жителей ранены при украинском обстреле города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, четырех пострадавших госпитализировали, из них один мужчина с открытой черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии. Остальным оказали медицинскую помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.

В результате обстрела повреждены пять многоквартирных домов, один частный дом, как минимум 16 автомобилей, соцобъект и два коммерческих здания. Один автомобиль загорелся от прямого попадания снаряда, пожар потушили

«Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

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После начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Так, по словам Гладкова, Шебекино обстреливают третий день подряд. 12 июля при оказании помощи жителям села Муром в Шебекинском районе погиб начальник управления оперативного реагирования Александр Маслиенко. Накануне Гладков сообщал о сбросе взрывчатки на детскую площадку в Шебекино, в результате чего пятеро несовершеннолетних получили ранения.

Теги
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Россия Украина Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков раненые
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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