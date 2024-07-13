Гладков сообщил о ранении восьми мирных жителей при обстреле Шебекино

Восемь человек получили ранения при обстреле Шебекино

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Предварительно, восемь мирных жителей ранены при украинском обстреле города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, четырех пострадавших госпитализировали, из них один мужчина с открытой черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии. Остальным оказали медицинскую помощь на месте и назначили амбулаторное лечение.

В результате обстрела повреждены пять многоквартирных домов, один частный дом, как минимум 16 автомобилей, соцобъект и два коммерческих здания. Один автомобиль загорелся от прямого попадания снаряда, пожар потушили

«Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.