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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области пятеро детей пострадали при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Общее число пострадавших в Шебекино за день достигло 17 человек
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино, пострадали пятеро детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Таким образом число пострадавших при обстрелах и атаках дронов в Шебекино за день выросло до 17 человек. Ранее Гладков сообщал о 12 пострадавших, троим из которых потребовались операции.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

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Белгородская область беспилотники Шебекино Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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