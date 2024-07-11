В Белгородской области пятеро детей пострадали при атаке дрона

Общее число пострадавших в Шебекино за день достигло 17 человек

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино, пострадали пятеро детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Таким образом число пострадавших при обстрелах и атаках дронов в Шебекино за день выросло до 17 человек. Ранее Гладков сообщал о 12 пострадавших, троим из которых потребовались операции.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.