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Военная операция на Украине ,  
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Шебекино детей

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Военная операция на Украине

Двое из пяти детей, пострадавших при атаке украинских дронов в Шебекино Белгородской области, находятся в тяжелом состоянии, их оперируют врачи. Об этом сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«Мультидисциплинарные бригады оказывают всю необходимую помощь: реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезистки борются за жизнь наших ребят. Все на месте, работаем. », — написал он.

После операций будут назначены консультации с федеральными центрами.

11 июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино, пострадали пятеро детей.

Теги
Белгородская область Минздрав Шебекино пострадавшие дроны
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