Двенадцать человек пострадали за день при обстрелах Шебекино

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Двенадцать жителей города Шебекино в Белгородской области получили осколочные ранения в результате нескольких обстрелов города в течение дня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Девять из них будут лечиться дома, троим потребовались серьезные операции. Женщину с поверхностным осколочным ранением головы медики отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода, туда же чуть раньше привезли еще одну женщину с осколочным ранением бедра и голени. Третью пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями лица, руки и грудной клетки перевезли в областную клиническую больницу.

Остальные раненые, две женщины и семь мужчин, получили медицинскую помощь в больницах, куда пришли самостоятельно, затем они отправились по домам.

«Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей», — указал Гладков.

Также в городе повреждено 20 автомобилей, в квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, а в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия загорелись гаражи и техника.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.