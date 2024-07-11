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Военная операция на Украине ,  
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Двенадцать человек пострадали за день при обстрелах Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Двенадцать жителей города Шебекино в Белгородской области получили осколочные ранения в результате нескольких обстрелов города в течение дня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Девять из них будут лечиться дома, троим потребовались серьезные операции. Женщину с поверхностным осколочным ранением головы медики отвезли в городскую больницу № 2 Белгорода, туда же чуть раньше привезли еще одну женщину с осколочным ранением бедра и голени. Третью пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями лица, руки и грудной клетки перевезли в областную клиническую больницу.

Остальные раненые, две женщины и семь мужчин, получили медицинскую помощь в больницах, куда пришли самостоятельно, затем они отправились по домам.

«Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей», — указал Гладков.

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Фото:Антон Вергун / ТАСС

Также в городе повреждено 20 автомобилей, в квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, а в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия загорелись гаражи и техника.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.

Теги
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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков обстрел пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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