Гладков рассказал о состоянии раненых детей в Шебекино после атаки ВСУ

Один из детей, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино, поправляется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Состояние одного из мальчиков, которые получили ранения в шебекинском дворе, улучшилось. Второй, к сожалению, до сих пор находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь», — сказал он.

Губернатор также рассказал, что за сутки из-за атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще один получил тяжелые ранения.

Вечером 11 июня Гладков сообщал, что ВСУ с помощью дрона сбросили взрывное устройство на детскую площадку во двор многоквартирного дома в Шебекино. В результате атаки ранены пятеро детей, двое из них находились в тяжелом состоянии. Всего число пострадавших при обстрелах и атаках дронов в Шебекино за 11 июня составило 17 человек.

Одного из детей доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москву, его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Четверо других детей находятся на лечении в детской больнице Белгорода. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала атаку дрона терактом против детей.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.