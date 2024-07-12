Гладков сообщил о гибели подполковника полиции в момент атаки на село

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В селе Муром Белгородской области при исполнении служебного долга погиб подполковник полиции Александр Маслиенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что погибший помогал жителям села в момент атаки. Подробностей инцидента он не привел.

Утром в этот же день губернатор сообщил об обстреле города Шебекино, поселка Красное, сел Муром, Ржевка и Вознесеновка. По ним было выпущено 25 снарядов в ходе шести обстрелов.

Кроме того, указанные населенные пункты атаковали 11 беспилотников.

«Случилось самое страшное — в селе Ржевка после атаки легкового автомобиля дроном от полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина», — написал тогда Гладков.

О погибшем в селе Муром в утреннем сообщении губернатора информации не было.