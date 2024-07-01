NV узнал, что Зеленский «не в восторге» от Сырского из-за Харькова

Почти полгода руководящий ВСУ Сырский разочаровал Зеленского из-за ситуации в Харьковской области и некоторых других вопросов. При его назначении президент говорил об успешном опыте защиты и наступления у генерала

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский «в целом не сильно в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, особенно из-за неудачной подготовки украинской армии к действиям российской в Харьковской области, сообщает New Voice (NV.ua) со ссылкой на источник в команде главы государства.

Собеседник издания отметил, что это не означает снятие главкома с должности в ближайшее время.

Сырский стал главкомом ВСУ 8 февраля этого года, сменив на посту Валерия Залужного — он руководил украинской армией с 2021-го. Свой выбор Зеленский объяснял тем, что Сырский, бывший командующий сухопутными войсками ВСУ, имел «успешный опыт защиты» и «успешный опыт наступления» — он занимался обороной Киева и боями в Харьковской области осенью 2022 года.

Одной из первых потерь Украины после прихода на пост главкома Сырского стал город Авдеевка вблизи Донецка. Генерал отмечал, что он «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом», так как считает жизнь солдат главной ценностью.

Новый главком после назначения не раз говорил о тяжелой ситуации для ВСУ на фронте, в частности, и в Харьковской области. В мае-июне российские силы взяли под контроль там несколько населенных пунктов у границы с Белгородской областью России, в том числе вблизи города Волчанск.

Также под российский контроль в последние недели перешли несколько населенных пунктов в ДНР: в частности, 30 июня стало известно о взятии под контроль сел Спорное (севернее Соледара) и Новоалександровка (западнее Горловки, вблизи взятого в начале мая Очеретино).