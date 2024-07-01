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Военная операция на Украине ,  
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NV узнал, что Зеленский «не в восторге» от Сырского из-за Харькова

NV: президент Зеленский не в восторге от главкома ВСУ Сырского из-за Харькова
Сюжет
Военная операция на Украине
Почти полгода руководящий ВСУ Сырский разочаровал Зеленского из-за ситуации в Харьковской области и некоторых других вопросов. При его назначении президент говорил об успешном опыте защиты и наступления у генерала
Владимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский «в целом не сильно в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, особенно из-за неудачной подготовки украинской армии к действиям российской в Харьковской области, сообщает New Voice (NV.ua) со ссылкой на источник в команде главы государства.

Собеседник издания отметил, что это не означает снятие главкома с должности в ближайшее время.

Сырский стал главкомом ВСУ 8 февраля этого года, сменив на посту Валерия Залужного — он руководил украинской армией с 2021-го. Свой выбор Зеленский объяснял тем, что Сырский, бывший командующий сухопутными войсками ВСУ, имел «успешный опыт защиты» и «успешный опыт наступления» — он занимался обороной Киева и боями в Харьковской области осенью 2022 года.

Репортаж РБК с улиц Владимира, где рос главком ВСУ Александр Сырский
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Одной из первых потерь Украины после прихода на пост главкома Сырского стал город Авдеевка вблизи Донецка. Генерал отмечал, что он «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом», так как считает жизнь солдат главной ценностью.

Новый главком после назначения не раз говорил о тяжелой ситуации для ВСУ на фронте, в частности, и в Харьковской области. В мае-июне российские силы взяли под контроль там несколько населенных пунктов у границы с Белгородской областью России, в том числе вблизи города Волчанск.

Также под российский контроль в последние недели перешли несколько населенных пунктов в ДНР: в частности, 30 июня стало известно о взятии под контроль сел Спорное (севернее Соледара) и Новоалександровка (западнее Горловки, вблизи взятого в начале мая Очеретино).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Сырский Владимир Зеленский ВСУ Харьковская область Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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