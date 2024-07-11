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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал опасной возрастающую роль НАТО в украинском конфликте

Сюжет
Военная операция на Украине

Возрастание роли НАТО в украинском конфликте является «опасным и безответственным» поведением, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоролике, опубликованном в X (бывший Twitter).

«Она (НАТО. — РБК) все больше и больше ведет себя как военная организация, и одним из признаков этого является усиливающаяся роль в российско-украинском конфликте. Мы считаем, что такое поведение опасно и даже безответственно, потому что никто не знает, чем это может закончиться», — сказал он.

Орбан также добавил, что блок изначально создавался для того, чтобы защищать своих членов, однако теперь он движется в другом направлении, который не соответствует первоначальным целям.

Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО по Украине, но продолжит «достигать целей в развитии оборонного потенциала Венгрии, укрепляя тем самым Альянс», подчеркнул премьер-министр.

Орбан усомнился, что Россию можно победить на поле боя
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ранее Орбан в рамках «мирной миссии» посетил ряд стран. Первой из них стала Украина. Он предложил президенту Владимиру Зеленскому задуматься о прекращении огня для старта мирных переговоров с Россией, на что Зеленский ответил отказом.

Через несколько дней Орбан отправился в Россию. По итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным венгерский политик сделал вывод, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга и «нужно совершить очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению военных действий.

Третьей страной в рамках «мирной миссии» стал Китай. Во время своего визита премьер-министр назвал государство ключевой страной для прекращения конфликта на Украине.

Поездка в США стала заключительной частью его недельной «мирной миссии».

Орбан стал первым европейским политиком, который совершил визит в обе задействованные в боевых действиях страны.

Москва осуждает выделение военной помощи Киеву западными странами. В Кремле отмечали, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Президент России Владимир Путин заявлял в декабре 2023 года, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать со странами блока.

Теги
Персоны
Виктор Орбан Венгрия НАТО Военная операция на Украине
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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