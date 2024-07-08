Орбан усомнился, что Россию можно победить на поле боя

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Россию практически невозможно победить на поле боя, заявил в интервью Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать», — отметил венгерский премьер.

Орбан добавил, что на фронте за два-три месяца до выборов в США все станет гораздо хуже. «Там больше оружия, и россияне настроены решительно. Энергия конфронтации и число жертв станут еще ужаснее, чем за последние семь месяцев. Хотя они и так были ужасны», — пояснил политик.

Орбан выполняет, по его словам, «миссию мира» — он ездит в страны, связанные с российско-украинским конфликтом, и встречается с их лидерами. Первым государством, которое он посетил, стала Украина. Орбан провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась.

Затем Орбан приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тот напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и оставление Украины нейтральной страной вне военных блоков, то есть отказ Киева от вступления в НАТО.

8 июля венгерский премьер-министр прибыл в Китай. Он назвал эту страну ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Орбан встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров между Москвой и Киевом.