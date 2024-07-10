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Военная операция на Украине ,  
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Медведев призвал готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Враги России не пропадут после победы российской армии на Украине и к этому необходимо быть готовыми, призвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Россия на разнообразных площадках неоднократно высказывалась о готовности вернуться к переговорам только на собственных условиях, среди которых признание итогов военной операции, зафиксированных в Конституции, и отказ от приема Украины в НАТО.

Об этом в июне заявил и президент Владимир Путин, сказав, что военная операция завершится при выводе украинских войск с территорий Запорожской, Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти условия неприемлемы.

Медведев смоделировал ситуацию, при которой Украину все же приняли в Североатлантический альянс. «В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными», — предупредил он. По мнению зампреда Совбеза, тогда возможные переговоры до момента капитуляции Украины будут лишь передышкой для Киева «в целях пополнения военного и людского потенциала». Он предрек «новый, третий кровавый Майдан», в результате которого произойдет смена власти на Украине на еще более радикальную.

«И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее», — уточнил Медведев. После этого на Украине «возникнет умеренный политический режим».

Но даже тогда военная операция не закончится, считает Медведев. Он отметил, что оставшиеся радикальные политики после перегруппировки сил вернутся к власти «и тогда настанет время окончательно раздавить гадину» и «вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской».

В заключение зампред Совбеза написал, что все происходящее не приведет к уничтожению врагов России. «Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул он.

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Фото:Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

Глава украинской миссии в НАТО Наталья Галибаренко заявила Politico, что Киев рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства в НАТО во время саммита. Зеленский отметил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» в рамках этого мероприятия.

Саммит НАТО начался 9 июля и продлится до 11 июля. Как пишет Washington Post со ссылкой на 12 чиновников, в коммюнике по итогам встречи блок предложит Украине «необратимый» путь к членству при условии, что та проведет антикоррупционные реформы. Однако, по данным Bloomberg, такой формулировкой не довольна команда Зеленского, которая хотела бы получить формальное приглашение в НАТО.

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Дмитрий Медведев Украина НАТО
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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