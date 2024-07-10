Bloomberg узнал о несогласии Зеленского с «необратимостью» пути в НАТО

В коммюнике по итогам саммита НАТО предложит Украине «необратимый» путь к членству. Такую формулировку согласовали глава офиса Ермак и советник по нацбезопасности Салливан. Однако команда Зеленского недовольна ею

Владимир Зеленский (Фото: Lukasz Glowala / Reuters)

Команда президента Украины Владимира Зеленского недовольна формулировкой о «необратимом» пути страны в НАТО и хотела бы получить формальное приглашение в альянс, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на 12 чиновников, в коммюнике по итогам саммита НАТО блок предложит Украине «необратимый» путь к членству при условии, что она проведет антикоррупционные реформы. По словам собеседников издания, такую формулировку согласовали глава офиса украинского президента Андрей Ермак и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Страны НАТО, которые выступают за вступление Украины в ускоренном порядке, добивались включения слова «необратимый», чтобы продемонстрировать, что Киев приблизился к членству после прошлогоднего саммита в Вильнюсе. При этом некоторые из них признали, что это слово скорее символическое, чем содержательное.

По словам трех источников, американский президент Джо Байден изначально отверг формулировку о необратимости и на нескольких заседаниях Овального кабинета заявлял, что Киеву еще предстоит проделать большую работу по борьбе с коррупцией, прежде чем он присоединится к НАТО.

На прошлой неделе глава украинской миссии при альянсе Наталья Галибаренко заявляла о желании Киева получить «необратимое» предложение о членстве в блоке во время саммита в Вашингтоне. Зеленский говорил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение». Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл ее победу «абсолютным минимумом» для членства в НАТО.

Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия никогда не соглашалась с расширением НАТО, тем более с вступлением Украины в альянс. «Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетий: не делайте этого, не делайте того», — говорил он. В июне Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.