Архивы США раскрыли просьбу Ельцина насчет Украины и НАТО

Ельцин выразил недоумение американскими учениями у Крыма и сказал, что сближение Украины и НАТО тревожит Россию. Президент США объяснил ему, почему не получится заключить тайное соглашение насчет постсоветских стран

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

Сближение НАТО и Украины тревожит Россию, это не поможет решению российско-украинских противоречий и потому США следует быть сдержаннее в отношениях с Киевом, просил в 1997 году российский президент Борис Ельцин американского коллегу Билла Клинтона. Стенограмма их разговора рассекречена и опубликована архивом нацбезопасности США.

Ельцин также предъявил претензию в связи с американскими военными маневрами неподалеку от Крыма и задал вопрос, как бы США отнеслись, если бы Москва занималась тем же на Кубе.

«Для нас это неприемлемо. Мы не собираемся захватывать Севастополь. Наш единственный интерес там — поддерживать некоторую инфраструктуру. Мы уважаем Грузию, Молдавию и другие страны и не имеем никаких претензий на их территорию. Мы просто хотим найти какие-нибудь возможности для нашего Черноморского флота», — подчеркнул Ельцин.

Он предложил отразить в специальном соглашении с США, что Россия не претендует на территории других стран, а взамен будет заключено джентльменское соглашение об отказе принять в НАТО любую из постсоветских стран, которое останется непубличным.

Клинтон в ответ заверил, что понимает опасения России и пытается перестроить НАТО и сделать его неугрожающим Москве. В то же время, продолжил он, США не могут пообещать не принимать в альянс постсоветские республики — это помешает как построить новое НАТО, так и новую Россию. Клинтон предложил консультироваться по этому вопросу с Москвой, пояснив, что имеет в виду обсуждение будущего расширения альянса, чтобы опасения России были озвучены, и она лучше понимала намерения Запада.

Как объяснил президент США, соглашение не получится сохранить в тайне — «в этом мире нет секретов», а такое правило станет сигналом, что НАТО все еще считает Россию врагом. «Иначе говоря, вместо создания нового НАТО, которое помогает создать интегрированную и неразделенную Европу, мы получим НАТО, ожидающее, пока Россия сделает что-нибудь плохое», — добавил Клинтон.

Сейчас власти Украины намерены вступить в НАТО, это стремление закреплено в Конституции государства. В свою очередь российское правительство выступает категорически против ее интеграции в альянс, публично требуя отказаться от этих планов. Недопущение атлантической интеграции стало одной из публично озвученных причин начала Россией военной операции, оно же остается одним из условий Москвы для начала мирных переговоров. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что на Западе обещали не расширять НАТО на восток, но обещание не сдержали.

Руководство НАТО и власти США подчеркивали, что не давали и не могли дать обещания не расширяться на восток, поскольку это противоречило бы принципу «открытых дверей», а также посягало на право независимых государств принимать суверенные решения без одобрения России и других стран. Генсек Йенс Столтенберг признавал, что поначалу после развала СССР в альянсе колебались насчет расширения, ожидая негативной реакции России.