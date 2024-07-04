Киев заявил о желании получить «необратимое» предложение членства в НАТО

Представитель Украины при НАТО Галибаренко отметила, что Киев не стремится к немедленному вступлению в блок, но не отказывается от этой цели. Россия выступает против членства Украины в альянсе

Наталья Галибаренко (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Киев рассчитывает получить «необратимое» предложение о возможности членства в НАТО во время саммита блока в Вашингтоне, заявила в интервью Politico глава украинской миссии при альянсе Наталья Галибаренко.

«Мы хотели бы, чтобы [союзники] закрепили необратимый путь Украины к членству в НАТО», — сказала Галибаренко. «Мы не просим о чем-то экстраординарном», — добавила она. Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля.

Представитель Украины при НАТО подтвердила, что Киев не стремится к немедленному вступлению в блок, признав, что принять страну, на территории которой идут боевые действия, проблематично. «Поскольку союзники по НАТО <...> не хотят принимать никакого политического решения о приглашении Украины до окончания войны, мы сказали: «Хорошо, мы это понимаем», — заявила Галибаренко. «Именно поэтому мы продолжим заключение двусторонних соглашений о безопасности», — отметила она. Однако Украина не отказывается от цели вступить в альянс, подчеркнула Галибаренко.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «хотела бы увидеть что-то похожее на приглашение» вступить в НАТО во время саммита в Вашингтоне. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в преддверии саммита называл «абсолютным минимумом» для членства страны ее победу.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в ответ на слова Столтенберга заявил, что Украина никогда не станет членом блока. Президент Владимир Путин в июне назвал среди условий для начала мирных переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.