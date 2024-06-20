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Политика ,  
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Кара-Мурзу перевели в колонии в помещение камерного типа на полгода

Владимира Кара-Мурзу в колонии перевели в помещение камерного типа на полгода
Кара-Мурза с января находился в ПКТ в течение четырех месяцев. Он отбывает наказание в омской колонии, по нескольким обвинениям, в том числе госизмене, его приговорили к 25 годам заключения
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом иноагентом) перевели на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) в ИК-6 в Омской области. Там он отбывает 25-летний срок за госизмену, осуществление деятельности нежелательной организации и распространение фейков о российской армии. О переводе сообщил адвокат Вадим Прохоров (признан Минюстом иноагентом) в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Формальным поводом для вынесения дополнительного наказания <...> послужило то, что Кара-Мурза в течение нескольких секунд держал руки не за спиной — когда подошел к месту, куда по внутренним правилам было необходимо положить шапку», — разъяснил юрист.

Он отметил, что ПКТ представляет собой «тюрьму внутри тюрьмы», в нем режим еще строже, чем в остальной части колонии. Из-за проблем со здоровьем у Кара-Мурзы (в 2015-м и 2017-м его госпитализировали с симптомами отравления) подобные условия несут риск для его жизни, считает Прохоров.

В январе оппозиционера поместили в единое ПКТ на четыре месяца в омской ИК-7.

Кара-Мурза был доставлен в колонию в сентябре прошлого года. Приговор ему вынесли в апреле 2023-го в Мосгорсуде, в июле Первый апелляционный суд отклонил жалобу на решение нижестоящей инстанции.

В своем последнем слове на заседании Мосгорсуда он заявил, что его преследуют за политические взгляды.

Илью Яшина перевели из ШИЗО в помещение камерного типа
Политика
Илья Яшин

Днем ранее, 18 июня, стало известно, что в ПКТ переведен еще один находящийся в колонии оппозиционер, бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом). До этого он находился в штрафном изоляторе (ШИЗО) с конца мая.

Яшин отбывает наказание в ИК-3 под Смоленском. Его в декабре 2022-го Мещанский райсуд приговорил к 8,5 годам заключения за распространение фейков о российской армии. Приговор политику вступил в законную силу в апреле 2023 года, когда Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Яшина.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Кара-Мурза колония Омская область Вадим Прохоров

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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