Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Кара-Мурзе
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом). Об этом сообщили «Интерфаксу» в суде.
Суд оставил без изменения решение Московского городского суда и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Слушание в Верховном суде прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, распространении фейков о российской армии и сотрудничестве с нежелательной организацией. В последнем слове политик заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание». Он не признал вину.
В июле того же года защита обжаловала приговор Кара-Мурзе, но первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда в силе. В сентябре оппозиционера этапировали из СИЗО в колонию в Омской области. В мае 2024 года публицист стал лауреатом Пулитцеровской премии за серию колонок для газеты The Washington Post, которые он написал в заключении.
США, Евросоюз, Великобритания и Австралия ввели санкции против России из-за дела Кара-Мурзы.
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