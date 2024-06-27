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Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

HeadHunter и ПЭК: самые высокие зарплаты получают в логистике
Медианная зарплата в транспортно-логистической отрасли составила 139 руб., в сегменте добычи полезных ископаемых — 116 тыс. руб. Наиболее низкие зарплаты предлагают в области культуры и искусства и розничной торговли
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Самые высокие зарплаты в России получают работники транспортно-логистической отрасли и горнодобывающей промышленности, следует из результатов исследования HeadHunter и логистической компании ПЭК (есть у РБК). Они сравнили зарплаты, которые предлагали на hh.ru за январь—май 2024 года, с январем-маем 2023 года.

Компании транспортно-логистической отрасли предлагали медианную зарплату в 139 тыс. руб., сегмента добычи полезных ископаемых — 116 тыс.руб., тяжелого машиностроения — 110 тыс. Наиболее скромные предложения — у организаций в области культуры и искусства (55 тыс.), телекоммуникационной индустрии и розничной торговли (52 тыс.)

Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. На декабрь 2023 года, по данным «СберИндекса», она составила 57,2 тыс. руб.

Транспортно-логистическая отрасль лидирует не только по размеру зарплат, но и темпам их увеличения в январе-мае — компании предлагали соискателям вдвое больше, чем годом ранее. В нефтегазовой отрасли прирост составил +38% год к году, на автопредприятиях и госучреждениях +33%, в металлургической отрасли и производстве промышленного оборудования +26%.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой связала рост зарплат в логистике с нехваткой линейного персонала и водителей грузовиков. По ее словам, количество вакансий растет быстрее числа резюме, а средний срок закрытия одной вакансии вырос до 25 дней, более чем в два раза.

По данным  «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», в 2024 году желаемая зарплата у граждан России составляет в среднем 123,5 тыс. руб. в месяц. Доля россиян, которые не готовы снизить зарплатные ожидания ради ускоренного поиска работы, за год выросла на 8 процентных пунктов, до рекордных 48%, согласно исследованию hh.ru Опрос SuperJob при этом показал, что 25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате, поскольку считают такую просьбу бесполезной.

Согласно данным Росстата, за 2023 год реальный размер средней зарплаты увеличился на 7,8%, что стало рекордом за пять лет (в 2018 году рост составил 8,5%).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Зарплаты HeadHunter логистика полезные ископаемые
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