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Финансы ,  
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Суд взыскал с Google ₽10 млрд в пользу ее российской «дочки»

Фото: Анна Сергеева для РБК
Фото: Анна Сергеева для РБК

Арбитражный суд города Москвы взыскал 10 млрд руб. с американской компании Google International LLC в пользу ее российской «дочки» — банкрота ООО «Гугл», сообщает «РИА Новости».

Соответствующее решение суд принял по заявлению конкурсного управляющего компании-банкрота Валерия Таляровского.

Таким образом, суд признал незаконными сделками перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес материнской компании и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 млн руб.

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» потребовал от Google ₽10 млрд
Бизнес
Фото:Francis Mascarenhas / Reuters
Деньги по этим сделкам взысканы в конкурсную массу ООО «Гугл».

Присутствовавший на заседании суда Евгений Арбузов — партнер юридической фирмы Art De Lex, представляющей интересы конкурсного управляющего ООО «Гугл», — подтвердил РБК, что суд удовлетворил заявление.

Он не исключил, что Google попытается оспорить решение. «Если суд отклонит и апелляционную жалобу Google, для получения суммы, выплаченной в виде дивидендов, конкурсному управляющему ООО «Гугл» нужно будет еще предпринять шаги по исполнению этого решения», — сказал Арбузов. 

Некоторые из российских кредиторов Google уже сейчас совершают действия по исполнению судебных актов российских судов и аресту активов Google в различных странах. По его словам, такие меры уже приняты в ЮАР, еще более чем в 20 юрисдикциях процедуры находятся на различных стадиях.

В октябре 2023-го суд признал ООО «Гугл» банкротом. Таляровский тогда сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, на тот момент составлял почти 54 млрд руб.

В апреле стало известно, что выручка российского «Гугла» в 2023 году была нулевой. Годом ранее показатель составлял 24,2 млрд руб. Чистый убыток в 2023 году сократился до 3,13 млрд руб. с 10,2 млрд руб. в 2022-м.

В марте «Гугл» в судебном порядке стал взыскивать долги: компания подала иски к рекламному агентству MGСom, ООО «Прайс Экспресс» и «ОМД Новус» более чем на 3 млрд руб.

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Теги
Google Арбитражный суд Банкротство
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