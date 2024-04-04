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Технологии и медиа ,  
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Выручка российской «дочки» Google в 2023 году составила ноль рублей

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Выручка российского ООО «Гугл» в 2023 году равнялась 0 руб., следует из финансовой отчетности компании. Годом ранее показатель составлял 24,2 млрд руб. Чистый убыток в 2023 году сократился до 3,13 млрд руб. с 10,2 млрд руб. в 2022-м.

После начала спецоперации на Украине Google, как и другие иностранные компании, приостановила деятельность в России. В частности, 4 марта 2022 года американская корпорация закрыла возможность продажи рекламы в России. Затем стали известны планы о вывозе сотрудников Google. В отчетности по итогам 2022 года «Гугл» указывала, что в компании остался один сотрудник.

18 октября 2023 года Арбитражный суд Москвы признал «Гугл» банкротом и ввел наблюдение на полгода. После апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего — им стал Валерий Таляровский из Межрегионального центра экспертов и профессиональных управляющих. Таляровский сообщал, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет почти 53,6 млрд руб.

В марте этого года «дочка» Google сама начала взыскивать долги. В частности, она подала иск к рекламному агентству MGСom (ООО «Эмджиком») на 3 млрд руб., маркетинговым агентствам R-Broker и Adventum на на 111 млн руб. и 144 млн руб. соответственно и другим, свидетельствуют данные Картотеки арбитражных дел.

Никакого отношения к интересам материнской Google эти иски не имеют, поскольку российская компания признана банкротом, поясняли РБК эксперты. Средства взыскиваются не в интересах учредителя, а в интересах кредиторов банкрота.

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Теги
Google ООО «Гугл» отчетность выручка
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