Конкурсный управляющий ООО «Гугл» потребовал от Google ₽10 млрд

Речь идет о дивидендах, выплаченных российской «дочкой» Google материнской компании. Отечественная компания полгода назад была признана банкротом, тогда сообщалось о ее задолженности более чем в 50 млрд руб. — при нулевой выручке

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Конкурсный управляющий ООО «Гугл» (российская «дочка» Google, арбитраж признал ее банкротом) потребовал от Google International LLC выплатить 10,5 млрд руб., сообщается на портале «Федресурс». Внимание на это обратил «Интерфакс».

Управляющий — Валерий Таляровский — обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительной сделку по выплате дивидендов в пользу Google International в размере 10 млрд руб. и налогов на сумму 500 млн руб. Эти средства могут взыскать с Google International.

«Гугл» сообщил о намерении обратиться в суд для признания банкротства в мае 2022 года. Спустя месяц компания подала соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы. В сентябре суд признал заявление обоснованным и ввел наблюдение на полгода, после апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего — им стал Валерий Таляровский из СРО арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

В октябре 2023-го суд признал ООО «Гугл» банкротом. Таляровский тогда сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, на тот момент составлял почти 54 млрд руб.

В апреле стало известно, что выручка российского «Гугл» в 2023 году была нулевой. Годом ранее показатель составлял 24,2 млрд руб. Чистый убыток в 2023 году сократился до 3,13 млрд руб. с 10,2 млрд руб. в 2022-м.

В марте «Гугл» в судебном порядке стала взыскивать долги: компания подала иски к рекламному агентству MGСom, ООО «Прайс Экспресс» и «ОМД Новус» более чем на 3 млрд руб.