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Конкурсный управляющий ООО «Гугл» потребовал от Google ₽10 млрд

Конкурсный управляющий Google в России потребовал от головной компании ₽10 млрд
Речь идет о дивидендах, выплаченных российской «дочкой» Google материнской компании. Отечественная компания полгода назад была признана банкротом, тогда сообщалось о ее задолженности более чем в 50 млрд руб. — при нулевой выручке
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» (российская «дочка» Google, арбитраж признал ее банкротом) потребовал от Google International LLC выплатить 10,5 млрд руб., сообщается на портале «Федресурс». Внимание на это обратил «Интерфакс».

Управляющий — Валерий Таляровский — обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительной сделку по выплате дивидендов в пользу Google International в размере 10 млрд руб. и налогов на сумму 500 млн руб. Эти средства могут взыскать с Google International.

Выручка российской «дочки» Google в 2023 году составила ноль рублей
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

«Гугл» сообщил о намерении обратиться в суд для признания банкротства в мае 2022 года. Спустя месяц компания подала соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы. В сентябре суд признал заявление обоснованным и ввел наблюдение на полгода, после апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего — им стал Валерий Таляровский из СРО арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

В октябре 2023-го суд признал ООО «Гугл» банкротом. Таляровский тогда сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, на тот момент составлял почти 54 млрд руб.

В апреле стало известно, что выручка российского «Гугл» в 2023 году была нулевой. Годом ранее показатель составлял 24,2 млрд руб. Чистый убыток в 2023 году сократился до 3,13 млрд руб. с 10,2 млрд руб. в 2022-м.

В марте «Гугл» в судебном порядке стала взыскивать долги: компания подала иски к рекламному агентству MGСom, ООО «Прайс Экспресс» и «ОМД Новус» более чем на 3 млрд руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Google Арбитражный суд банкротства
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