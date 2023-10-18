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Бизнес ,  
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Арбитражный суд Москвы признал российскую дочку Google банкротом

ООО «Гугл» более года назад начало процедуру банкротства. Размер требований кредиторов к компании превышает 50 млрд руб. Временный управляющий сообщал, что выявил признаки преднамеренного банкротства
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Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочку Google — ООО «Гугл», сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Суд открыл в компании конкурсное производство.

«Гугл» предупредил об угрозе банкротства в мае 2022 года, компания сообщала, что намерена обратиться в суд для признания банкротом. Спустя месяц «Гугл» подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы. В сентябре суд признал заявление обоснованным и ввел наблюдение на полгода, после апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего — им стал Валерий Таляровский из СРО арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».

Таляровский на прошедшем заседании сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет на данный момент почти 53,6 млрд руб., сообщает «РИА Новости».

РБК направил запрос в ООО «Гугл» и Арбитражный суд Москвы.

В сентябре Таляровский заявил, что в «Гугл» есть признаки преднамеренного банкротства. Он сделал этот вывод после исследования деятельности компании с марта 2019-го по декабрь 2022 года. В числе прочего он выявил существенное снижение ликвидности «Гугл», которое наблюдалось с декабря 2020 года.

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Таляровский отметил, что в целом уровень платежеспособности должника можно охарактеризовать как «постепенно снижающийся», что может быть обусловлено штрафами против компании в России и значительным падением выручки начиная с третьего квартала 2022 года.

Крупнейший штраф российская дочка Google получила в конце декабря 2021 года. Суд предписал компании выплатить 7,221 млрд руб. за неудаление информации, признанной запрещенной в России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Екатерина Ясакова, Маргарита Овсянникова
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