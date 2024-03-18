Признанная банкротом российская «дочка» Google начала взыскивать долги

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Российская «дочка» Google ООО «Гугл» подала иск к рекламному агентству MGСom (ООО «Эмджиком») на 3 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда. Суть претензий пока не ясна.

MGCom — digital-агентство полного цикла, помогает крупному и среднему бизнесу решать задачи в области маркетинга. Выручка по итогам 2022 года составила 15,9 млрд руб., чистая прибыль — 913,8 млн руб.

РБК направил запрос в MGCom и Google.

Ранее в марте «Гугл» подала иски к ООО «Прайс Экспресс» (суть еще неизвестна) и «ОМД Новус» на 15 млн руб. за услуги, оказанные с 29 сентября 2021 года, а также пени в размере 2 млн руб.

18 октября 2023 года Арбитражный суд Москвы признал «Гугл» банкротом и ввел наблюдение на полгода. После апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего — им стал Валерий Таляровский из Межрегионального центра экспертов и профессиональных управляющих. Таляровский сообщал, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет почти 53,6 млрд руб.

Никакого отношения к интересам материнской Google эти иски не имеют, поскольку российская компания признана банкротом, — все средства, которые сейчас взыскивает компания в качестве кредиторов, взыскиваются не в интересах учредителя, а в интересах кредиторов банкрота, пояснил РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, любое банкротство, вне зависимости от масштабов деятельности юрлица, наличия или отсутствия зарубежных учредителей или акционеров, влечет за собой исковую кампанию по оспариванию сделок, заключенных в период, предшествующий признанию ее несостоятельной, и взысканию задолженности, сформированной перед ней (дебиторки). «Причина очевидна: в этот же период к банкроту подаются иски со стороны кредиторов, то есть широкого круга лиц, контрагентов, налоговых органов, поставщиков товаров и услуг, банков и т.д., которые рассчитывают на удовлетворение своих требований. Иного способа добиться этого, кроме как в рамках конкурсного производства, после признания компании несостоятельной у них нет», — говорит Жарский.

У управляющего, по его словам, есть задача — добиться включения в конкурсную массу как можно большего объема активов и денежных средств. От этого в конечном итоге будет зависеть, сколько получат кредиторы и получат ли по итогу вообще хоть что-то. В то же время он оговорился, что на практике кредиторы третьей очереди обычно получают 1–3 руб. на каждые 10 руб. заявленных требований. «Так что исков со стороны российской «дочки» «Гугл» ко всем лицам физическим, включая ИП, и юридическим может и, скорее всего, будет великое множество, учитывая масштабы ее деятельности», — считает Жарский.