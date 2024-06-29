Сбербанк подал к мужу Блиновской иск о банкротстве
Сбербанк подал иск о признании банкротом бизнесмена Алексея Блиновского — мужа блогера и основательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской, следует из данных системы «Электронное правосудие» (картотека арбитражных дел).
Иск поступил в Арбитражный суд Ярославской области 27 июня. Сумма исковых требований составляет более 7 млн руб.
В мае 2023 года Алексею Блиновскому предъявили те же обвинения, что и его жене, — в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд руб. и отмывании денег в особо крупном размере.
В середине апреля 2024 года бизнесмен заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции на Украине. После этого его дело выделили в отдельное производство.
В конце июня Блиновского объявили в розыск. Его адвокат Юлия Новичкова говорила РБК, что следствие в курсе местонахождения бизнесмена.
Елена Блиновская с января 2024 года находится в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста, под которым была с апреля прошлого года.
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