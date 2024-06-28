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Военная операция на Украине ,  
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Дело мужа «королевы марафонов» выделили в отдельное производство

Дело супруга Блиновской выделили в отдельное производство
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело инстаблогеров
Алексей Блиновский
Алексей Блиновский (Фото: пресс-служба Пресненского суда / ТАСС)

Уголовное дело бизнесмена Алексея Блиновского — мужа основательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской — выделили в отдельное производство, сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова.

«Уголовное дело в отношении Алексея выделено в отдельное производство, так как он сейчас находится в зоне СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК), где выполняет поставленные боевые задачи», — цитирует адвоката ТАСС.

РБК обратился за комментарием к адвокату блогера.

Адвокат заявил, что следствие знает о местонахождении Блиновского
Общество
Алексей Блиновский

В пятницу Блиновского объявили в розыск, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также считают соучастником преступлений его жены.

В середине апреля 2024 года бизнесмен заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов почти на 1 млрд руб. и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса; по первой статье максимальное наказание — три года лишения свободы, по второй — семь).

Она находится в СИЗО с января 2024 года из-за нарушений условий домашнего ареста, под которым была с апреля 2023 года.

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Теги
Елена Блиновская уголовное дело новости неуплата налогов
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Адвокат заявил, что следствие знает о местонахождении Блиновского
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Алексея Блиновского объявили в розыск
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