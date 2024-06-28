Адвокат заявил, что следствие знает о местонахождении Блиновского
Следователь в курсе, что находящийся под следствием бизнесмен Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, участвует в военной операции на Украине, и знает, где тот находится. Об этом сообщила РБК адвокат Блиновского Юлия Новичкова.
Так адвокат прокомментировала объявление Блиновского в федеральный розыск.
«Я в курсе этой ситуации, да, он служит на специальной военной операции и следователь знает, что он служит на СВО. <...> Его местонахождение следствию известно», — заявила Новичкова.
МВД России объявило Блиновского в розыск 28 июня. Его разыскивают по статье Уголовного кодекса, но по какой именно, неизвестно. По данным источников ТАСС и «РИА Новости», причиной стала неявка бизнесмена к следователю по уголовному дело о неуплате налогов.
В мае 2023 года Блиновскому предъявили обвинения в соучастии в схемах его жены по уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, Блиновская и ее пособники привлекли подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, «для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц».
Сама блогер находится под стражей. Ее муж, по словам бывшего адвоката Эльмана Пашаева, служит в штурмовом подразделении российских войск.
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