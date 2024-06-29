В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей спуститься в подвалы.
Режим ракетной опасности продлился 16 минут: воздушную тревогу, объявленную в 12:11 мск, отменили в 12:27 мск.
Сегодня в 11:27 мск Гладков объявил на территории Белгородской области ракетную опасность и призвал жителей спуститься в укрытия. Спустя 12 минут он сообщил об отбое тревоги.
Ракетную опасность регулярно объявляют в приграничных регионах, больше всего в Белгородской области, иногда по несколько раз в день.
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