Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронах

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации министерства, попытку атаки удалось предотвратить около 12:30 мск.

Там уточнили, что уничтожили беспилотники самолетного типа.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в пятницу атаке подверглись три населенных пункта, никто не пострадал.

Так, на окраине Шебекино боеприпас с беспилотника попал по территории промышленного предприятия, оказалось повреждено административное здание, спецтехника и легковой автомобиль.

В поселке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе сломал крышу летней кухни у частного дома. В здании сельскохозяйственного предприятия в селе Бессоновка выбиты окна на верхних этажах и поврежден инфраструктурный объект связи.