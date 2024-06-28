Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронах
Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны.
По информации министерства, попытку атаки удалось предотвратить около 12:30 мск.
Там уточнили, что уничтожили беспилотники самолетного типа.
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в пятницу атаке подверглись три населенных пункта, никто не пострадал.
Так, на окраине Шебекино боеприпас с беспилотника попал по территории промышленного предприятия, оказалось повреждено административное здание, спецтехника и легковой автомобиль.
В поселке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе сломал крышу летней кухни у частного дома. В здании сельскохозяйственного предприятия в селе Бессоновка выбиты окна на верхних этажах и поврежден инфраструктурный объект связи.
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