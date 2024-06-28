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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о двух сбитых над Белгородской областью дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации министерства, попытку атаки удалось предотвратить около 12:30 мск.

Там уточнили, что уничтожили беспилотники самолетного типа.

ПВО сбили воздушный шар над Белгородской областью
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в пятницу атаке подверглись три населенных пункта, никто не пострадал.

Так, на окраине Шебекино боеприпас с беспилотника попал по территории промышленного предприятия, оказалось повреждено административное здание, спецтехника и легковой автомобиль.

В поселке Чапаевский Грайворонского городского округа дрон-камикадзе сломал крышу летней кухни у частного дома. В здании сельскохозяйственного предприятия в селе Бессоновка выбиты окна на верхних этажах и поврежден инфраструктурный объект связи.

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Минобороны Белгородская область дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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