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Военная операция на Украине ,  
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Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Белгородской области предупредили жителей областного центра, района вокруг города, а также города Шебекино и Шебекинского округа о возможности ракетной атаки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Через 17 минут он сообщил об отмене предупреждения.

Во время действия сообщения «ракетная опасность» людям рекомендуется спускаться в подвал или другое укрытие и оставаться там.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ракетную опасность регулярно объявляют в приграничных регионах, больше всего в Белгородской области, иногда по несколько раз в день.

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Белгородская область ракеты опасность Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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