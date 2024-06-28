Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут
Власти Белгородской области предупредили жителей областного центра, района вокруг города, а также города Шебекино и Шебекинского округа о возможности ракетной атаки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Через 17 минут он сообщил об отмене предупреждения.
Во время действия сообщения «ракетная опасность» людям рекомендуется спускаться в подвал или другое укрытие и оставаться там.
Ракетную опасность регулярно объявляют в приграничных регионах, больше всего в Белгородской области, иногда по несколько раз в день.
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