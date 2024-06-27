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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде пятый раз за день объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

В городе Белгород и Белгородской области объявили о ракетной опасности, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор попросил местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородской области сигнал ракетной опасности звучит уже пятый раз за сутки.

Так, первый раз за день Гладков сообщил об угрозе ракетного удара в 1:29 мск, сигнал продлился 37 минут, до 2:06 мск.

Второй раз он звучал на территории всей Белгородской области на протяжении 21 минуты с 8:22 утра.

В следующий раз губернатор написал о ракетной опасности в 10:53 утра, она продлилась 7 минут, до 11:00 мск.

Четвертый раз режим объявляли через 42 минуты после отбоя предыдущего сигнала, он длился 24 минуты, до 12:06 мск.

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Вячеслав Гладков Белгородская область ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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