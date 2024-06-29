По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

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На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия. Спустя 12 минут он сообщил об отбое тревоги.

Ранее глава региона сообщил, что за последние сутки из-за атаки дронов в Белгороде пострадал мужчина, которого госпитализировали с открытой раной бедра. В областную клиническую больницу также доставили мужчину из Краснояружского района: он получил контузию, ранения головы и живота.

Всего в результате атаки дронов пострадали более 30 домов и более 25 автомобилей, а также объект электроснабжения, два административных здания, три сельскохозяйственных предприятия.

Накануне власти Белгородской области предупредили жителей областного центра, района вокруг города, а также города Шебекино и Шебекинского округа о возможности ракетной атаки, однако через 17 минут отменили предупреждение.

Ракетную опасность регулярно объявляют в приграничных регионах, больше всего в Белгородской области, иногда по несколько раз в день.