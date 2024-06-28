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Военная операция на Украине ,  
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Дроны-камикадзе атаковали Белгород

Гладков: два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Белгород, поврежден социальный объект
Сюжет
Военная операция на Украине
Один человек пострадал в результате атаки дронов-камикадзе на Белгород, также повреждения получили фасад и крыша социального объекта, сообщил Гладков
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Два дрона-камикадзе атаковали Белгород, пострадал человек, его госпитализировали, поврежден фасад социального объекта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один дрон совершил падение на козырек социального объекта. В здании осколками посечены крыша и фасад», — написал он.

В 19:18 Гладков сообщил, что на всей территории области вводится режим ракетной опасности.

Гладков заявил, что из-за атак ВСУ в некоторые села не может приехать МЧС
Политика
Фото:Kelvin Kho / Shutterstock

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала военной операции. Только за прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 82 боеприпасов и 28 беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали два человека, разрушения зафиксированы в 21 жилом помещении.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что жителям приграничных районов Белгородской области раздадут почти 5 тыс. огнетушителей для тушения пожаров после атак украинских беспилотников. «Есть населенные пункты, где при возгорании частных домов даже невозможно обеспечить заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар», — пояснил он.

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Белгород дроны Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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