Дроны-камикадзе атаковали Белгород
Два дрона-камикадзе атаковали Белгород, пострадал человек, его госпитализировали, поврежден фасад социального объекта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Один дрон совершил падение на козырек социального объекта. В здании осколками посечены крыша и фасад», — написал он.
В 19:18 Гладков сообщил, что на всей территории области вводится режим ракетной опасности.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала военной операции. Только за прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 82 боеприпасов и 28 беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали два человека, разрушения зафиксированы в 21 жилом помещении.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что жителям приграничных районов Белгородской области раздадут почти 5 тыс. огнетушителей для тушения пожаров после атак украинских беспилотников. «Есть населенные пункты, где при возгорании частных домов даже невозможно обеспечить заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар», — пояснил он.
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