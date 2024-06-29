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Выборы президента США ,  
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Британские министры-консерваторы призвали демократов США сменить Байдена

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Выборы президента США

Министры консервативного кабинета Великобритании заявили, что президента США Джо Байдена нужно заменить на выборах более молодым кандидатом, сообщает The Telegraph.

Они предлагают заменить Байдена кем-то, кто сможет победить на выборах Дональда Трампа. По данным издания, министры-консерваторы в частном порядке призывают американских демократов «избавиться» от Байдена», «быстро поменять его», поскольку у более молодого кандидата будет гораздо больше шансов на победу.

По оценке The Telegraph, призывы прозвучали «в удивительно откровенных выражениях в контексте особых отношений».

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Первые президентские дебаты между двумя главными претендентами на пост президента США — Байденом и Трампом — состоялись в ночь с 27 на 28 июня, организатором выступил телеканал CNN. 67% зрителей дебатов присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса CNN. Не лучшую форму Байдена объяснили простудой и кислотным рефлюксом, от которого президент страдает уже некоторое время.

Из-за провального выступления Байдена в его партии стали думать о том, что президенту следует сняться с выборов. С похожим заявлением выступила редакционная коллегия крупнейшей в США газеты The New York Times. Согласно заявлению NYT, Байден не должен баллотироваться на второй срок, так как на прошедших дебатах он предстал как «тень великого государственного служащего».

Выступление Байдена на дебатах также «ужаснуло» сторонников демократов, рассказали CNN правительственные чиновники. По словам одного из них, в Белом доме «все были опустошены» итогами дебатов, многие сотрудники решили не выходить в офис.

По данным CNN, в качестве наиболее вероятных альтернатив Байдену звучат имена вице-президента Камалы Харрис, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, губернатора Колорадо Джареда Полиса и губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.

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