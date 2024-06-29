Байден после провала дебатов с Трампом признал, что не так хорош в них, как было

Байден признал, что не так хорош на дебатах, как раньше

Байден отметил, что он уже не молод и не говорит так же гладко, как раньше, однако подчеркнул, что знает, как говорить правду. На дебатах с Трампом действующего президента поддержали треть зрителей, его оппонента — две трети

Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Джо Байден признал, что его выступление на дебатах с потенциальным соперником на выборах главы государства Дональдом Трампом было не самым удачным, передает NBC.

«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю — я знаю, как говорить правду!» — сказал Байден, кивая в ответ на критику в свой адрес.

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Он добавил, что если тебя сбивают с ног, нужно подниматься, и заявил о намерении победить в штате Северная Каролина, где выступал с этими словами.

Дебаты политиков проходили в эфире телеканал CNN. Он после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. Из-за провального выступления последнего в его партии стали думать о том, что Байдену следует сняться с выборов. Такие призывы звучат и со стороны общества — например, с соответствующим заявлением выступила редакционная коллегия крупнейшей в США газеты The New York Times.

Есть и те, кто поддержал Байдена. Например, вице-президент Камала Харрис, которую называют одной из возможных замен ему на выборах, предложила американцам обратить внимание на достижения Байдена за годы его президентства, а не на выступления и дебаты. В качестве других вероятных альтернатив ему звучали имена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и др.

Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Вирджинии, назвал оппонента худшим, «самым некомпетентным президентом» в истории страны. Оскорблениями политики обменивались и на самих дебатах. Например, Байден назвал его «сосунком», «неудачниrом» и «бродячим котом», Трамп своего соперника — «плохим палестинцем», «преступником» и обвинил его во лжи.