С Земфиры взыскали долг за коммунальные услуги

Земфира (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мировой судья 346-го участка Хорошевского района Москвы взыскал задолженность по оплате коммунальных услуг с певицы Земфиры (Земфира Рамазанова, Минюст признал ее иностранным агентом). Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Конкретная сумма задолженности в сообщении не указана.

По информации SHOT, с Земфиры взыскали более 200 тыс. руб. задолженности за обслуживание нежилого помещения на Магистральной улице. Его площадь — 134 кв. м. Как утверждает канал, певица планировала сдавать его в аренду.

В феврале 2023 года российский Минюст внес Земфиру в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников».

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала военной операции, Земфира исполнила песню «Не стреляйте». В октябре того же года она выступила на Кипре с антивоенным заявлением. После получения статуса иноагента певица выпустила клип на песню PODNHA. В ней артистка поет о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине.

В мае того же года Земфира направила через своего представителя иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра иноагентов. Требование отклонили. Артистка дошла до кассационной инстанции, которая в конце мая 2024 года также отклонила жалобу.