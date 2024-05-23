Кассационный суд принял решение по жалобе Земфиры на статус иноагента
В Москве Второй кассационный суд отказался снимать с певицы Земфиры Рамазановой (внесена в реестр иностранных агентов) статус иностранного агента. Об этом говорится в сообщении суда.
«Судебная коллегия по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не нашла оснований для отмены судебных решений», — уточнили в суде.
25 февраля 2022 года, на следующий день после начала военной операции, Земфира исполнила песню «Не стреляйте». В октябре того же года она выступила на Кипре с антивоенным заявлением.
В середине февраля 2023 года Минюст России внес Земфиру в реестр иноагентов, пояснив, что артистка «открыто выступала» в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против военной операции, а также получала «поддержку от иностранных источников». После получения статуса иноагента певица выпустила клип на песню PODNHA, в которой поет о «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей» родине.
В мае того же года Земфира направила через своего представителя иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, но в июне Замоскворецкий районный суд столицы отклонил заявление. В июле Земфира оспорила решение суда.
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