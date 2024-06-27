 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Водитель сельскохозяйственного предприятия села в Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе на спецтранспорт, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, атака произошла в селе Богун-Городок Борисовского района. «Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу», — уточнил Гладков.

В Белгороде пятый раз за день объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Павел Колядин / ТАСС

Он заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Но его транспортное средство полностью сгорело.

25 июня Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Гладков отметил, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.

В течение четверга, 27 июня, в регионе пять раз объявляли опасность ракетной атаки.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине дроны пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде ракетную опасность объявили через шесть минут после отбоя
Политика
ВСУ с помощью дронов атаковали пять белгородских сел
Политика
Мэр Белгорода показал последствия ночной атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
В США пройдут первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа Политика, 21:12
FT узнала, что Украина получит восемь старых Patriot из Израиля Политика, 21:07
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт Политика, 20:59
В SberCIB снизили цель по индексу Мосбиржи на 2024 год до 3400 пунктов Инвестиции, 20:56
Приложение Rutube снова доступно в App Store Общество, 20:42
Павел Дуров прилетел в Астану Технологии и медиа, 20:36
Бывший футболист сборной Камеруна погиб в ДТП Спорт, 20:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 20:34
Пилот пожарного самолета пострадал в авиакатастрофе под Варшавой Общество, 20:27
Росбанк отказался от выдачи новых потребкредитов и кредитных карт Финансы, 20:17
В США решили сократить финансирование WADA на фоне скандала Спорт, 20:14
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 20:00
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу Политика, 19:57
К экс-куратору украинской «Большой стройки» Тимошенко пришли с обысками Политика, 19:57