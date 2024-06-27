В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт

Фото: vvgladkov / Telegram

Водитель сельскохозяйственного предприятия села в Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе на спецтранспорт, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, атака произошла в селе Богун-Городок Борисовского района. «Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу», — уточнил Гладков.

Он заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Но его транспортное средство полностью сгорело.

25 июня Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Гладков отметил, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.

В течение четверга, 27 июня, в регионе пять раз объявляли опасность ракетной атаки.