В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт
Водитель сельскохозяйственного предприятия села в Белгородской области пострадал при атаке дрона-камикадзе на спецтранспорт, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, атака произошла в селе Богун-Городок Борисовского района. «Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу», — уточнил Гладков.
Он заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Но его транспортное средство полностью сгорело.
25 июня Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Гладков отметил, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.
В течение четверга, 27 июня, в регионе пять раз объявляли опасность ракетной атаки.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ