ВСУ с помощью дронов атаковали пять белгородских сел

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина, ему уже оказали медицинскую помощь. У пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. В одном частном домовладении посечены фасад и надворная постройка.

Село Муром атаковали три дрона. Один FPV-беспилотник взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи, Гладков не уточнил, какой именно. Третий дрон упал и взорвался рядом с частным домовладением, в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи.

Губернатор уточнил, что еще три села подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников, во всех случаях обошлось без пострадавших.

В селе Богун-Городок Борисовского района дрон сбросил взрывное устройство на нежилой дом, в нем выбило окна.

В населенном пункте Безымено Грайворонского городского округа в результате сброса боеприпаса с беспилотника в многоквартирном доме поврежден фасад, в одной из квартир выбило окна и посекло балкон.

В селе Колотиловка Краснояружского района FPV-дрон взорвался рядом еще с одним частным домовладением, посекло фасад дома и забор, а в летней кухне выбило окна.

На местах уже работают сотрудники оперативных служб.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам.

Ночью 25 июня Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения.