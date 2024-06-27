В Белгороде ракетную опасность объявили через шесть минут после отбоя

Фото: Мария Лисицына / РБК

Через шесть минут после отбоя режима ракетной опасности в Белгороде и окрестностях повторно прозвучал сигнал ракетной тревоги, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор написал об этом в 14:48 мск.

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