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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде ракетную опасность объявили через шесть минут после отбоя

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Через шесть минут после отбоя режима ракетной опасности в Белгороде и окрестностях повторно прозвучал сигнал ракетной тревоги, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор написал об этом в 14:48 мск.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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